Amazon assume, 3.000 posti di lavoro: come candidarsi (Di venerdì 24 giugno 2022) Il grande colosso Amazon è pronto ad assumere. Ed entro la fine dell’anno, del 2022, con il Piano Italia, creerà ben 3.000 posti di lavoro a tempo indeterminato nel nostro Paese. Una buona notizia per tutti quelli che sono alla ricerca, in un momento storico così difficile, che ha confermato proprio ieri la stessa azienda in un comunicato stampa. “Sono orgogliosa di confermare il nostro impegno nel supportare l’economia italiana, con la creazione di 3.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato nel nostro paese”, ha dichiarato Mariangela Marseglia, VP Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. “Amazon è diventata una delle più grandi creatrici di posti di lavoro in Italia, offrendo all’interno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 giugno 2022) Il grande colossoè pronto adre. Ed entro la fine dell’anno, del 2022, con il Piano Italia, creerà ben 3.000dia tempo indeterminato nel nostro Paese. Una buona notizia per tutti quelli che sono alla ricerca, in un momento storico così difficile, che ha confermato proprio ieri la stessa azienda in un comunicato stampa. “Sono orgogliosa di confermare il nostro impegno nel supportare l’economia italiana, con la creazione di 3.000 nuovidia tempo indeterminato nel nostro paese”, ha dichiarato Mariangela Marseglia, VP Country Manager di.it e.es. “è diventata una delle più grandi creatrici didiin Italia, offrendo all’interno ...

Pubblicità

CorriereCitta : Amazon assume, 3.000 posti di lavoro: come candidarsi - insopportabile : Un diplomato neoassunto nelle PA prende 1.300, un laureato 1.500, quando va bene. Poi ci si stupisce della fuga dal… - Aldo_Carta : Amazon: 3000 posti di lavoro a tempo indeterminato entro fine anno - millionaireit : #Amazon assume ancora in Italia: creerà 3000 nuovi posti di #lavoro a tempo indeterminato entro la fine del 2022.… - gianmarcoidm : Amazon assume in Italia: 3000 posti di lavoro a tempo indeterminato entro fine anno -