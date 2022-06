Al-Khelaifi assolto: cade l’accusa di corruzione sui diritti tv Mondiali (Di venerdì 24 giugno 2022) Il presidente del Paris Saint-Germain Nasser al-Khelaifi è stato assolto in appello da una corte federale svizzera dall’accusa di corruzione nell’attribuzione dei diritti televisivi della Coppa del Mondo. Anche l’ex segretario generale della Fifa Jerome Valcke è stato assolto dalle stesse accuse, ma ha ricevuto una condanna a 11 mesi con sospensione della pena per Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 giugno 2022) Il presidente del Paris Saint-Germain Nasser al-è statoin appello da una corte federale svizzera daldinell’attribuzione deitelevisivi della Coppa del Mondo. Anche l’ex segretario generale della Fifa Jerome Valcke è statodalle stesse accuse, ma ha ricevuto una condanna a 11 mesi con sospensione della pena per Calcio e Finanza.

