Aborto negli Stati Uniti | il commento di Pillon | «La decisione della Corte Suprema è una grande vittoria Ora tocca all’Italia»

«UNA GRANDISSIMA vittoria: LA Corte Suprema HA ABROGATO L'Aborto negli USA!». Inizia così il post pubblicato dal senatore Simone Pillon dopo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha ribaltato la decisione presa nel 1973 sul diritto all'Aborto. Le interruzioni di gravidanza volontarie non saranno più garantite a livello federale: ogni Stato deciderà da solo cosa fare su questo tema. Il senatore della Lega, da sempre impegnato in battaglie antiabortiste, ha spiegato: «Dopo 50 anni la Corte Suprema americana ha abrogato la famosa sentenza Roe vs. Wade, fondata su un caso falso, che aveva autorizzato ...

