Violenze in carcere a Napoli, tre agenti rinunciano a prescrizione (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Altri tre agenti della Polizia Penitenziaria, imputato nel cosiddetto processo sulla “cella zero” di Poggioreale, hanno rinunciato, nel corso dell’udienza di oggi, alla prescrizione. Sono ora dieci poliziotti su undici quelli che hanno scelto di andare avanti nel procedimento giudiziario. Resta in bilico un solo agente il quale, malgrado presente, ha deciso di riservarsi la decisione in occasione della prossima udienza che è stata fissata per il 22 settembre. Nell’udienza di settembre è previsto che vengano ascoltati due ufficiali di polizia giudiziaria della polizia penitenziaria che, durante le indagini, avrebbero redatto gli album di foto degli agenti del carcere da sottoporre ai detenuti per i riconoscimenti ed altri due detenuti che avrebbero assistito ad alcuni ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Altri tredella Polizia Penitenziaria, imputato nel cosiddetto processo sulla “cella zero” di Poggioreale, hanno rinunciato, nel corso dell’udienza di oggi, alla. Sono ora dieci poliziotti su undici quelli che hanno scelto di andare avanti nel procedimento giudiziario. Resta in bilico un solo agente il quale, malgrado presente, ha deciso di riservarsi la decisione in occasione della prossima udienza che è stata fissata per il 22 settembre. Nell’udienza di settembre è previsto che vengano ascoltati due ufficiali di polizia giudiziaria della polizia penitenziaria che, durante le indagini, avrebbero redatto gli album di foto deglidelda sottoporre ai detenuti per i riconoscimenti ed altri due detenuti che avrebbero assistito ad alcuni ...

Pubblicità

larampait : Violenze in #carcere a #Napoli, 3 agenti rinunciano a prescrizione - mattinodinapoli : Napoli, violenze in carcere nella «cella zero» di Poggioreale: 3 agenti rinunciano a prescrizione - giuliabosett : Qual è la situazione delle carceri italiane? Che cosa significa fare informazione quando è lo Stato a commettere ab… - cristinareggini : #violenza contro le donne, l'uomo era già stato in carcere nel 2019 Continue violenze domestiche: una donna incastr… - italy983 : @fracco_ La soluzione penale mi sa tanto di scorciatoia della politica per lavarsene le mani del problema. Quanto… -