Vilminore | ciclista si scontra con un’auto durante una gara e finisce in una scarpata

(Di giovedì 23 giugno 2022). Nella mattinata di giovedì un grave incidente è avvenuto adi Scalve lungo la ss294. Poco dopo mezzogiorno,unaciclistica,e una bici si sonotiunaciclistica. Ilè stato sbalzato di sella a 5-6 metri di distanza ed è finito in una. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino che hanno recuperato il ferito non senza difficoltà, i vigili del fuoco e i carabinieri di Clusone. L’uomo, 57 anni, ha riportato un grave trauma al collo e alla testa: è stato stabilizzato dagli operatori sanitari del 118, che hanno atteso l’arrivo dell’elicottero per il trasporto urgente all’ospedale Papa Giovanni. Seguono aggiornamenti