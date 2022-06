Una Vita Anticipazioni 24 giugno 2022: Valeria si confida con Azucena, David è preoccupato! (Di giovedì 23 giugno 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 24 giugno 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che David resterà sconvolto dalla confessione di Valeria ad Azucena, la ragazza rischia di mettere seriamente in pericolo la loro farsa. Leggi su comingsoon (Di giovedì 23 giugno 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 24su Canale 5. Le trame rivelano cheresterà sconvolto dalla confessione diad, la ragazza rischia di mettere seriamente in pericolo la loro farsa.

Pubblicità

GiovaQuez : Fassina sul reddito di cittadinanza: 'Ci sono ragazzi che dopo il Covid preferiscono una qualità della vita miglior… - juventusfc : Anche quest’anno le iconiche strisce bianconere si fondono con i colori dell’arcobaleno e danno vita a un’esclusiva… - matteosalvinimi : #Maturità2022, una notte e una giornata che ricorderete per tutta la vita. Godetevi questi momenti! Buona fortuna r… - S812Carlito : @LaskaJuventus Credo ci sia una tabella in base al tenore di vita che il bambino aveva prima della separazione (o q… - vivisantoro77 : @Vignitta55 Il mondo è una scena, la vita una passaggio. Sei venuto, hai visto, sei andato via. Il mondo è un teatr… -