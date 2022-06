Tassisti contro il governo, presidio davanti Palazzo Chigi e lunghe code a Termini (Di giovedì 23 giugno 2022) La protesta dei Tassisti a Roma e in numerose città italiane per il Ddl Concorrenza fa registrare disagi e lunghe file alla Stazione Termini, con le auto bianche che non partono. La protesta contro il governo continua con il presidio dei lavoratori dei taxi davanti a Palazzo Chigi. "I Tassisti attendono da mesi di essere ricevuti dal governo perché fortemente preoccupati dal ddl Concorrenza. Da lunedì sono in presidio davanti a Palazzo Chigi per un appuntamento che viene rinviato di giorno in giorno. Il governo ha il dovere di ascoltare anche la loro voce e le loro proposte", dichiarano in una nota i deputati della ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) La protesta deia Roma e in numerose città italiane per il Ddl Concorrenza fa registrare disagi efile alla Stazione, con le auto bianche che non partono. La protestailcontinua con ildei lavoratori dei taxi. "Iattendono da mesi di essere ricevuti dalperché fortemente preoccupati dal ddl Concorrenza. Da lunedì sono inper un appuntamento che viene rinviato di giorno in giorno. Ilha il dovere di ascoltare anche la loro voce e le loro proposte", dichiarano in una nota i deputati della ...

