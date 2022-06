Sony: nuovo hardware in arrivo! (Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo alcune indiscrezioni Sony presenterà un nuovo hardware da gioco, dando il via ad nuovo marchio. Vediamo insieme di che cosa si tratta Dopo i recenti eventi sul mondo videoludico appena conclusi, e gli ultimi State of Play, sembra che secondo alcuni rumors Sony stia per svelare un nuovo hardware da gioco, dando il via al suo nuovo marchio chiamato “INZONE”. Significativo in merito un tweet pubblicato proprio dalla stessa Sony, dove indica la data di martedì 28 giugno alle ore 22:00, che riporta la frase “Find Your New Zone”. nuovo hardware da gioco in arrivo per Sony Grazie al tweet di Sony abbiamo avuto la quasi conferma che sarà annunciato un ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 23 giugno 2022) Secondo alcune indiscrezionipresenterà unda gioco, dando il via admarchio. Vediamo insieme di che cosa si tratta Dopo i recenti eventi sul mondo videoludico appena conclusi, e gli ultimi State of Play, sembra che secondo alcuni rumorsstia per svelare unda gioco, dando il via al suomarchio chiamato “INZONE”. Significativo in merito un tweet pubblicato proprio dalla stessa, dove indica la data di martedì 28 giugno alle ore 22:00, che riporta la frase “Find Your New Zone”.da gioco in arrivo perGrazie al tweet diabbiamo avuto la quasi conferma che sarà annunciato un ...

