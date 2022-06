Non mancano gli eroi, ma i grandi cattivi (Di giovedì 23 giugno 2022) Nell’editoriale dello scorso giovedì prendevo in considerazione il problema di sostituire Cody Rhodes dopo il recente infortunio. Detto che l’assenza dell’ex AEW sia difficile da sopperire visto quanto sia over con i fan, in realtà all’interno del roster di Raw ci sono altri face amati. Ho citato atleti come Riddle, Lashley e AJ Styles, senza scordarsi dell’altro infortunato Orton (quando ho scritto l’articolo non era chiaro dovesse stare così a lungo fuori), di Edge che con ogni probabilità tornerà da “buono” e guardando verso Smackdown c’è anche McIntyre. Da qua passiamo a quello che per me è il vero problema della WWE attuale, ovvero la presenza di grandi heel. Mi si obietterà subito il nome di Roman Reigns, ma lui è una delle due eccezioni insieme a un suo ex compagno dello Shield. È l’uomo attorno a cui gira tutta la federazione, gli è stato affiancato ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 23 giugno 2022) Nell’editoriale dello scorso giovedì prendevo in considerazione il problema di sostituire Cody Rhodes dopo il recente infortunio. Detto che l’assenza dell’ex AEW sia difficile da sopperire visto quanto sia over con i fan, in realtà all’interno del roster di Raw ci sono altri face amati. Ho citato atleti come Riddle, Lashley e AJ Styles, senza scordarsi dell’altro infortunato Orton (quando ho scritto l’articolo non era chiaro dovesse stare così a lungo fuori), di Edge che con ogni probabilità tornerà da “buono” e guardando verso Smackdown c’è anche McIntyre. Da qua passiamo a quello che per me è il vero problema della WWE attuale, ovvero la presenza diheel. Mi si obietterà subito il nome di Roman Reigns, ma lui è una delle due eccezioni insieme a un suo ex compagno dello Shield. È l’uomo attorno a cui gira tutta la federazione, gli è stato affiancato ...

Pubblicità

mengonimarco : Erano passati 910 giorni dall’ultima volta su un mio palco… ora ne mancano solo 3 per San Siro, non vedo l’ora!… - you_trend : ?? Contrariamente a quanto riportato da diversi tweet, Francesca Donato non ha raccolto solo 48 voti alle amministra… - Obsolete_LG : RT @Elmulta1: Un Paese che distrugge la sua scuola non lo fa mai solo per soldi, perché le risorse mancano, o i costi sono eccessivi. Un Pa… - Kristina_Claret : RT @Elmulta1: Un Paese che distrugge la sua scuola non lo fa mai solo per soldi, perché le risorse mancano, o i costi sono eccessivi. Un Pa… - laura99164560 : RT @Elmulta1: Un Paese che distrugge la sua scuola non lo fa mai solo per soldi, perché le risorse mancano, o i costi sono eccessivi. Un Pa… -