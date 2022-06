Mobilize - Zity sbarca a Milano con 450 Dacia Spring

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 23 giugno 2022)capitale del car sharing. E sempre di più elettrico. Dopo le 500e di LeasyGo! e l'Ele3city di Volvoufficialmente come annunciato qui - nella capitale lombarda anche, la soluzione di car sharing in joint venture tra(gruppo Renault) e la spagnola Ferrovial. La soluzione in free floating si basa su una flotta di ben 450full-electric, con tariffe in fase di lancio, fino al 31 ottobre: "di 23 centesimi al minuto per la guida di 12 centesimi al minuto in modalità stand by" spiega il general manager diin Italia Thiago Figueira, che precisa che, dopo la fase di lancio, queste tariffe diventeranno "29 e 15 centesimi rispettivamente". Fugueira, però, sottolinea le ottime tariffe flat in vigore da 4 a 72 ore che, soprattutto, si ...