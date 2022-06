Milano | vandalizzata la panchina dedicata a Lea Garofalo | uccisa dalla ‘Ndrangheta

(Di giovedì 23 giugno 2022) La collaboratrice di giustizia venne assassinata dall’ex compagno nel 2009. Roggiani (PD): «Un nuovo intollerabile attacco, questi spregevoli sfregi sono il motivo per cui dobbiamo tenere alta l’attenzione»

... dedicata a Lea Garofalo, testimone di giustizia uccisa dalla 'Ndrangheta a, è statada ignoti provando a darle fuoco. Profondamente rammaricata la presidente della commissione ...La panchina rossa dedicata a Lea Garofalo, testimone di giustizia uccisa dalla 'Ndrangheta a, è statada ignoti che hanno tentato di bruciarla. 'Purtroppo non è la prima volta - ...Per rendere omaggio alla memoria di una donna coraggiosa, divenuta simbolo di giustizia, il Comune di Milano le ha dedicato una panchina rossa in piazza Prealpi, nel Municipio 8. Mercoledì 22 giugno ...La panchina rossa dedicata a Lea Garofalo, testimone di giustizia uccisa dalla ‘Ndrangheta a Milano, è stata vandalizzata da ignoti che hanno tentato di bruciarla. A ...