Milan, accordo con la Roma per il riscatto di Florenzi con lo sconto (Di giovedì 23 giugno 2022) Si conclude positivamente la trattativa tra Milan e Roma per il riscatto di Florenzi: i giallorossi concedono lo sconto La fumata bianca per Florenzi è ormai prossima. Tra Milan e Roma raggiunta l’intesa per il riscatto dell’esterno. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i giallorossi hanno accettato di concedere lo sconto al Milan. Alla Roma andranno 2.7 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Si conclude positivamente la trattativa traper ildi: i giallorossi concedono loLa fumata bianca perè ormai prossima. Traraggiunta l’intesa per ildell’esterno. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i giallorossi hanno accettato di concedere loal. Allaandranno 2.7 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

PietroMazzara : Detto, fatto. Accordo trovato tra #Milan e #Roma per il riscatto di @Florenzi. Ai giallorossi 2 milioni @MilanNewsit - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: accordo raggiunto con il Crotone per l'acquisto di #Messias - sportface2016 : #Milan, #Scaroni: 'Contratto #Maldini-#Massara? Rapporti eccellenti, ci sarà un accordo' - infoitsport : Riscatto Florenzi, definito l'accordo tra Milan e Roma per l'esterno - infoitsport : Dybala Milan, «accordo raggiunto!». La rivelazione -