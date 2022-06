Meteo, oltre i 40° e tempeste furibonde: perché sarà un weekend da incubo (Di giovedì 23 giugno 2022) I riflettori restano puntati sulle previsioni Meteo. Già, perché l'Italia continua ad essere stretta in un caldo atroce, che sta causando una delle peggiori siccità che si ricordino, con tutte le conseguenze del caso. E a fare il punto oggi, giovedì 23 maggio, ecco il bollettino diffuso da 3BMeteo, che dà conto di un clima impazzito: caldo killer e temporali, in un mix vorticoso che si abbatterà il prossimo weekend. "Fino a venerdì sarà sempre l'anticiclone africano a dettar legge sul Mediterraneo centrale, arroventando il clima sulle nostre regioni ma senza riuscire a garantire sempre cieli sereni. sarà al Sud che si raggiungeranno i valori termici più elevati con picchi anche di 40°C e localmente oltre. Farà caldo anche al Centro-Nord, ma in misura più ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) I riflettori restano puntati sulle previsioni. Già,l'Italia continua ad essere stretta in un caldo atroce, che sta causando una delle peggiori siccità che si ricordino, con tutte le conseguenze del caso. E a fare il punto oggi, giovedì 23 maggio, ecco il bollettino diffuso da 3B, che dà conto di un clima impazzito: caldo killer e temporali, in un mix vorticoso che si abbatterà il prossimo. "Fino a venerdìsempre l'anticiclone africano a dettar legge sul Mediterraneo centrale, arroventando il clima sulle nostre regioni ma senza riuscire a garantire sempre cieli sereni.al Sud che si raggiungeranno i valori termici più elevati con picchi anche di 40°C e localmente. Farà caldo anche al Centro-Nord, ma in misura più ...

