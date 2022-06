Maradona | per la sua morte otto tra medici e infermieri saranno processati per omicidio colposo | «Ricovero carente e sconsiderato»

Pubblicità

ilpost : Otto medici e infermieri verranno processati per la morte di Diego Armando Maradona - IlBarone_Siculo : RT @Maruzzella8720: Diego Armando Maradona ?? Zinedine Zidane e Pelè e un biliardino al Cafè Maravillas a Madrid Annie Leibovitz cattura con… - _Alexx_14 : Promemoria: non commentare mai più un tweet di @MattBest__ perchè è una calamita per account twitter tumori con mar… - tuttoepolitica : @TolliVincenzo a Napoli non c'e' una lira...figurati se la gente spende i soldi per l'abbonamento...neanche se torn… - FabioLasmano : @contromesso @pisto_gol Nel 97 avevo 17 anni, sono un 80, lo prendo eccome. E finitela con sta storia che bisogna e… -

Commentaprimo Negli ultimi giorni alcune dichiarazioni di Buffon hanno fatto leggermente discutere. 'Di Maria, in questo momento, nel campionato italiano è come' . Parole che in generale ai ...il 21enne sarà l'occasionefarsi notare su un palcoscenisco di livello come quello deldopo aver conquistato tutti in ...Negli ultimi giorni alcune dichiarazioni di Buffon hanno fatto leggermente discutere. "Di Maria, in questo momento, nel campionato italiano è come Maradona". Parole che in generale ai napoletani non s ...Per il 21enne sarà l'occasione per farsi notare su un palcoscenisco di livello come quello del Maradona dopo aver conquistato tutti in Georgia È finalmente arrivato il momento del meritato riposto per ...