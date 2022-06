**M5S: Corrao, 'senza Di Maio per Conte più facile approdo nei Verdi europei'** (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "senza Di Maio, per Conte diventa più facile negoziare" un eventuale ingresso in Europa nel gruppo dei Verdi. "Il fatto che il ministro degli Esteri abbia lasciato rende possibile una nuova prospettiva. Conte può dare un'impronta realmente ambientalista, che con Di Maio non c'è mai stata. E il fatto che ora controlli il partito, che non ci sia più Di Maio a minarne la leadership, sgombra il campo da molte incertezze. Chi negozia con Conte ora sa che il controllo del Movimento è saldo, mentre finora nei Verdi europei prevaleva lo scetticismo" per la coabitazione complessa tra l'attuale leader e il suo predecessore, "visto con sospetto per aver cambiato posizione troppe ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Roma, 23 giu. (Adnkronos) - "Di, perdiventa piùnegoziare" un eventuale ingresso in Europa nel gruppo dei. "Il fatto che il ministro degli Esteri abbia lasciato rende possibile una nuova prospettiva.può dare un'impronta realmente ambientalista, che con Dinon c'è mai stata. E il fatto che ora controlli il partito, che non ci sia più Dia minarne la leadership, sgombra il campo da molte incertezze. Chi negozia conora sa che il controllo del Movimento è saldo, mentre finora neiprevaleva lo scetticismo" per la coabitazione complessa tra l'attuale leader e il suo predecessore, "visto con sospetto per aver cambiato posizione troppe ...

