Juve, Paredes opportunità last minute (Di giovedì 23 giugno 2022) Nelle ultime ore si è fatta insistente la voce che voleva Leandro Paredes viaggiare in direzione Juventus. Nonostante ciò, per... Leggi su calciomercato (Di giovedì 23 giugno 2022) Nelle ultime ore si è fatta insistente la voce che voleva Leandroviaggiare in direzionentus. Nonostante ciò, per...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Skriniar-#Psg, #Bremer-#Inter, ci saranno due incontri in ordine cronologico per chiarire tutto. E #Galtier ?.… - cmdotcom : #Paredes, retroscena sul contratto: la #Juve tratta con il #Psg, il futuro è cambiato in 20 giorni - GioRanaboldo : @SusannaGatto4 Poi i 2 profili che hanno messo come eventuali scambi sono due che non vorrei mai nella Juve.Paredes… - bella2110_ : E quando vedremo Gio paredes con la maglia della Juve ?????? - fernandochocair : RT @AlfredoPedulla: #Skriniar-#Psg, #Bremer-#Inter, ci saranno due incontri in ordine cronologico per chiarire tutto. E #Galtier ?. #Kean r… -