Isola Dei Famosi, è tutto deciso: ecco chi vince il reality show (Di giovedì 23 giugno 2022) L'Isola Dei Famosi sta per concludersi, ma il nome del vincitore sembra essere già certo Il reality show condotto da Ilary Blasi arriva al suo ultimo atto e in attesa di scoprire il vincitore del programma, il pubblico social rivela i nomi dei personaggi che potrebbero aggiudicarsi la vittoria. Dopo il sondaggio tra tutti e 6 i concorrenti in gara – i cui emergono i nomi di Carmen, Nick e Nicolas – la scelta si restringe e sembra proprio che il vincitore assoluto dell'edizione 2022 de L'Isola Dei Famosi sia ormai scritto nelle stelle. Si tratta di Nicolas Vaporidis, l'attore che sin dal primo giorno di permanenza in Honduras ha saputo creare le giuste dinamiche per portare alla luce non solo la propria autenticità, ma anche i veri caratteri dei i protagonisti del ...

