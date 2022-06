Il Cagliari insiste per Lapadula: la risposta di Foggia (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Nei giorni scorsi il Cagliari ha intensificato il pressing su Gianluca Lapadula. Il direttore sportivo dei sardi, Stefano Capozzucca, ha incontrato l’entourage del giocatore a Milano per provare a portarlo alla corte di Fabio Liverani. L’esito positivo di qualsiasi trattativa passa però per le volontà del Benevento, che lascerebbe partire il suo attaccante solo davanti a un’offerta congrua. Ai microfoni di Sportitalia il direttore sportivo dei sanniti, Pasquale Foggia, ha risposto che al momento non ha ricevuto alcuna offerta concreta per il peruviano (i giallorossi chiedono non meno di due milioni), legato alla Strega da un altro anno di contratto. Lo stesso d.s. in conferenza stampa aveva parlato di un Benevento disposto a trattare per i suoi pezzi pregiati, ma molto dipenderà per l’appunto dalle ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Nei giorni scorsi ilha intensificato il pressing su Gianluca. Il direttore sportivo dei sardi, Stefano Capozzucca, ha incontrato l’entourage del giocatore a Milano per provare a portarlo alla corte di Fabio Liverani. L’esito positivo di qualsiasi trattativa passa però per le volontà del Benevento, che lascerebbe partire il suo attaccante solo davanti a un’offerta congrua. Ai microfoni di Sportitalia il direttore sportivo dei sanniti, Pasquale, ha risposto che al momento non ha ricevuto alcuna offerta concreta per il peruviano (i giallorossi chiedono non meno di due milioni), legato alla Strega da un altro anno di contratto. Lo stesso d.s. in conferenza stampa aveva parlato di un Benevento disposto a trattare per i suoi pezzi pregiati, ma molto dipenderà per l’appunto dalle ...

