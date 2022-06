Gelmini sul Pnrr: “Gratitudine verso i sindaci, il governo non è fermo” (Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA – Mariastella Gelmini si esprime sul Pnrr: “C’è molta Gratitudine da parte del governo verso i sindaci che stanno facendo fronte a tante emergenze, dal Covid al caro energia, al caro materie prime”, ha detto il ministro degli Affari regionali a margine dell’evento ‘Missione Italia – Pnrr Comuni e città’ organizzato dall’Anci a Roma. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Gelmini esulta per il Pnrr Di Maio si spazientisce sul coprifuoco Pnrr presentati 3 progetti pilota ‘Green Communities’ L’impegno del ministro Provenzano per il Mezzogiorno Conte: “Stop alle liti nel governo” Approvato ordine del giorno ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 23 giugno 2022) ROMA – Mariastellasi esprime sul: “C’è moltada parte delche stanno facendo fronte a tante emergenze, dal Covid al caro energia, al caro materie prime”, ha detto il ministro degli Affari regionali a margine dell’evento ‘Missione Italia –Comuni e città’ organizzato dall’Anci a Roma. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::esulta per ilDi Maio si spazientisce sul coprifuocopresentati 3 progetti pilota ‘Green Communities’ L’impegno del ministro Provenzano per il Mezzogiorno Conte: “Stop alle liti nel” Approvato ordine del giorno ...

Pubblicità

lo_spiffero : Tavolo Governo-Regioni sul tema vessillo della Lega. I governatori con la ministra Gelmini: tempi rapidi. La legge… - sonoViolet : RT @MariuzzoAndrea: Già, perché è sempre più chiaro che in un sistema come quello italiano la tenure track non solo non serve, ma proprio n… - FrancescoLauria : RT @profgviesti: Gentile @EnricoLetta Regioni Veneto, Lombardia, Emilia chiedono estesissime competenze addizionali, tali da frammentare s… - MauroCapozza : RT @MariuzzoAndrea: Già, perché è sempre più chiaro che in un sistema come quello italiano la tenure track non solo non serve, ma proprio n… - folucar : RT @MariuzzoAndrea: Già, perché è sempre più chiaro che in un sistema come quello italiano la tenure track non solo non serve, ma proprio n… -