Donna morta in casa nel Cremonese, indagano i carabinieri (Di giovedì 23 giugno 2022) Una Donna di 40 anni è stata trovata morta questa mattina in un appartamento di via Corsica a casalmaggiore, in provincia di Cremona. Sul posto i carabinieri, che stanno sentendo una persona, a quanto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 giugno 2022) Unadi 40 anni è stata trovataquesta mattina in un appartamento di via Corsica almaggiore, in provincia di Cremona. Sul posto i, che stanno sentendo una persona, a quanto ...

Pubblicità

vaniacavi : RT @ilconterosso1: 'Julee Cruise è morta. Perdiamo un artista meravigliosa, una grande donna. La voce delle melodie di Twin Peaks. Per semp… - TgrRaiLombardia : #Giallo nel cremonese, donna morta in casa. Indaga @_Carabinieri_ - AcidamenteBea : RT @ilconterosso1: 'Julee Cruise è morta. Perdiamo un artista meravigliosa, una grande donna. La voce delle melodie di Twin Peaks. Per semp… - discoradioIT : ??Donna morta in casa nel Cremonese, indagano i carabinieri - Lombardia - - gazzettaparma : Donna di 40 anni morta in casa a Casalmaggiore, indagano i carabinieri -