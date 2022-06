Creme effetto ice: alleati di bellezza per un corpo leggerissimo (Di giovedì 23 giugno 2022) Con il caldo estivo è facile sentirsi appesantite e gonfie. Le gambe, in particolare, accusano la fatica delle intese giornate afose. Così capita di sentire i muscoli rigidi, tesi e la micro circolazione che fatica a funzionare. Per questo i prodotti effetto ice sono così amati in questo periodo, perché in pochi gesti si ottiene sollievo e benessere immediato. Si tratta di Creme che appena applicate rinfrescano il corpo, dando una sensazione di sollievo. Tra i benefici che apportano c’è un generale miglioramento del microcircolo, con effetto spesso drenante. Dei veri toccasana per gambe gonfie e pesanti. Seguici su Telegram, troverai tutte le offerte pensate apposta per te Seguici su Telegram Le migliori Creme effetto ice per l’estate Le ... Leggi su dilei (Di giovedì 23 giugno 2022) Con il caldo estivo è facile sentirsi appesantite e gonfie. Le gambe, in particolare, accusano la fatica delle intese giornate afose. Così capita di sentire i muscoli rigidi, tesi e la micro circolazione che fatica a funzionare. Per questo i prodottiice sono così amati in questo periodo, perché in pochi gesti si ottiene sollievo e benessere immediato. Si tratta diche appena applicate rinfrescano il, dando una sensazione di sollievo. Tra i benefici che apportano c’è un generale miglioramento del microcircolo, conspesso drenante. Dei veri toccasana per gambe gonfie e pesanti. Seguici su Telegram, troverai tutte le offerte pensate apposta per te Seguici su Telegram Le miglioriice per l’estate Le ...

