Ciclismo | Campionati Italiani 2022 prova in linea uomini Elite | percorso e altimetria

Leggi su sportface

(Di giovedì 23 giugno 2022) In avvicinamento al Tour de France la stagione ciclisticaprosegue con i classicinazionali, che si disputano come tradizione il weekend precedente a quello della partenza della Grande Boucle. In Italia ladegliè prevista in data domenica 26 giugno in Puglia, da Marina di Ginosa ad Alberobello dopo 237 chilometri di unimpegnativo. Dopo i primi 25 chilometri diinsi entrerà nel primo dei tre circuiti previsti sul tracciato.  Questo circuito prevede la salita delle Cave di Tufo di Gaudella che verrà affrontato dai corridori per due volte. Ilprevede poi ancora un tratto incaratterizzato dall’impegnativa salito di Mottola, seguita da una parte di ...