Cicciolina, conoscete il suo vitalizio? Cifra da capogiro (Di giovedì 23 giugno 2022) Cicciolina è certamente uno dei volti più conosciuti del mondo dello spettacolo e non solo ma avete idea di quanto ammonti il suo vitalizio? Sembra essere una Cifra da capogiro. Certamente nessuno ha bisogno di capire di chi stiamo parlando quando citiamo il suo nome che poi è solo quello d’arte visto che il suo è Ilona Staller, negli anni 70 e ’80 ha dominato la scena hard insieme a Moana Pozzi a cui era legata anche da un rapporto di profondo affetto, eppure proprio di recente quello che ha fatto davvero notizia riguarda un argomento completamente diverso. Per chi non lo sapesse la bionda infatti per un periodo ha anche fatto politica e da questo è derivato un vitalizio da capogiro. AnsaGli anni di cui stiamo parlando sono quelli che vanno dal 1987 fino al 1992, la ... Leggi su chenews (Di giovedì 23 giugno 2022)è certamente uno dei volti più conosciuti del mondo dello spettacolo e non solo ma avete idea di quanto ammonti il suo? Sembra essere unada. Certamente nessuno ha bisogno di capire di chi stiamo parlando quando citiamo il suo nome che poi è solo quello d’arte visto che il suo è Ilona Staller, negli anni 70 e ’80 ha dominato la scena hard insieme a Moana Pozzi a cui era legata anche da un rapporto di profondo affetto, eppure proprio di recente quello che ha fatto davvero notizia riguarda un argomento completamente diverso. Per chi non lo sapesse la bionda infatti per un periodo ha anche fatto politica e da questo è derivato unda. AnsaGli anni di cui stiamo parlando sono quelli che vanno dal 1987 fino al 1992, la ...

Marco03702094 : RT @GigiGatti2: @VivoLibera Domanda banale. Ma come mai non ci sono immigrati russi in Europa? Stanno davvero così male? E che ne dite degl… - GigiGatti2 : @VivoLibera Domanda banale. Ma come mai non ci sono immigrati russi in Europa? Stanno davvero così male? E che ne d… -

Isola dei famosi 2022 scopofobia di Ilary la posizione di Cicciolina Contra-Ataque Cicciolina, chi è l’ex marito Jeff Koons: “È finita malissimo, mi sono annullata per lui” Cicciolina, all’anagrafe Ilona Staller ... L’anno dopo si è trasferito a New York dove, gravitando negli ambienti del MoMa, ha iniziato a farsi conoscere per i suoi look stravaganti. A questo periodo ... Cicciolina, all’anagrafe Ilona Staller ... L’anno dopo si è trasferito a New York dove, gravitando negli ambienti del MoMa, ha iniziato a farsi conoscere per i suoi look stravaganti. A questo periodo ...