Bridgerton, Regé-Jean Page tornerà a vestire i panni del duca di Hastings nella terza stagione? L’attore fa chiarezza (Di giovedì 23 giugno 2022) Un amatissimo protagonista della prima stagione di Bridgerton potrebbe inaspettatamente tornare nel terzo capitolo della serie? Stiamo parlando di Regé-Jean Page, che ha vestito i panni del duca Simon Basset, protagonista della prima stagione insieme alla sua Daphne. Nell’ultima stagione, uscita pochi mesi fa su Netflix, Simon è rimasto dietro le quinte e sembrava improbabile un suo ritorno nel corso di tutta serie. In realtà, a riaccendere le speranze nei fan è stata la testata The Sun che ha rivelato che, stando alle parole di una fonte vicina alL’attore, lui e la produzione sarebbero in trattativa per regalare un colpo di scena a tutti i suoi sostenitori. Le voci del possibile ritorno sono state poi alimentate dal ... Leggi su isaechia (Di giovedì 23 giugno 2022) Un amatissimo protagonista della primadipotrebbe inaspettatamente tornare nel terzo capitolo della serie? Stiamo parlando di, che ha vestito idelSimon Basset, protagonista della primainsieme alla sua Daphne. Nell’ultima, uscita pochi mesi fa su Netflix, Simon è rimasto dietro le quinte e sembrava improbabile un suo ritorno nel corso di tutta serie. In realtà, a riaccendere le speranze nei fan è stata la testata The Sun che ha rivelato che, stando alle parole di una fonte vicina al, lui e la produzione sarebbero in trattativa per regalare un colpo di scena a tutti i suoi sostenitori. Le voci del possibile ritorno sono state poi alimentate dal ...

