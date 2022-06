Borsa Milano oggi, Piazza Affari chiude debole (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Seduta altalenante per le borse europee in generale e per Piazza Affari in particolare che, dopo una partenza negativa ed un recupero in corrispondenza del giro di boa, ha terminato la giornata sotto la parità. Un sostegno per il Ftse Mib, che ha chiuso a 21.682,52 punti (-0,49%), è arrivato dal comparto delle aziende di pubblica utilità: Terna ha terminato in aumento del 3,45%, Hera ha segnato un +2,09%, A2A un +1,57% ed Enel un +1,33%. Le due performance migliori sul paniere delle blue chip sono state registrate da Amplifon e da Diasorin, salite rispettivamente del 7,93 e del 5,87 per cento. All’indomani del -21,5% che ha fatto da corollario alla presentazione dei termini dell’aumento di capitale, anche oggi le azioni Saipem (-8,07%) hanno messo a segno la performance peggiore del listino principale. In rosso ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – Seduta altalenante per le borse europee in generale e perin particolare che, dopo una partenza negativa ed un recupero in corrispondenza del giro di boa, ha terminato la giornata sotto la parità. Un sostegno per il Ftse Mib, che ha chiuso a 21.682,52 punti (-0,49%), è arrivato dal comparto delle aziende di pubblica utilità: Terna ha terminato in aumento del 3,45%, Hera ha segnato un +2,09%, A2A un +1,57% ed Enel un +1,33%. Le due performance migliori sul paniere delle blue chip sono state registrate da Amplifon e da Diasorin, salite rispettivamente del 7,93 e del 5,87 per cento. All’indomani del -21,5% che ha fatto da corollario alla presentazione dei termini dell’aumento di capitale, anchele azioni Saipem (-8,07%) hanno messo a segno la performance peggiore del listino principale. In rosso ...

