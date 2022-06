Aumento dei casi Covid: “Attendiamoci altre impennate estive, serve prudenza” (Di giovedì 23 giugno 2022) “A mio parere l’Aumento dei casi che si è registrato in questi giorni non è allarmante. Considerando che d’estate si è portati a prestare meno attenzione alle regole anti-contagio, è facile che l’andamento della pandemia abbia oscillazioni, anche significative. Il consiglio è quello di cercare di essere prudenti per evitare il più possibile i rischi”. Così il dottor Mario Sorlini, storico medico ad Albino e presidente della cooperativa di medici di famiglia IML (Iniziativa Medica Lombarda) si esprime in merito all’incremento del numero dei positivi da Covid-19 rilevato in settimana. “Nel periodo estivo – annota il dottor Sorlini – potremo trovarci di fronte ad altre discrete impennate o ondate più o meno significative di contagi. Ritengo che la crescita dei casi che si sta riscontrando ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 giugno 2022) “A mio parere l’deiche si è registrato in questi giorni non è allarmante. Considerando che d’estate si è portati a prestare meno attenzione alle regole anti-contagio, è facile che l’andamento della pandemia abbia oscillazioni, anche significative. Il consiglio è quello di cercare di essere prudenti per evitare il più possibile i rischi”. Così il dottor Mario Sorlini, storico medico ad Albino e presidente della cooperativa di medici di famiglia IML (Iniziativa Medica Lombarda) si esprime in merito all’incremento del numero dei positivi da-19 rilevato in settimana. “Nel periodo estivo – annota il dottor Sorlini – potremo trovarci di fronte addiscreteo ondate più o meno significative di contagi. Ritengo che la crescita deiche si sta riscontrando ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: Per frenare l'aumento dei prezzi e tutelare il potere d'acquisto dei cittadini è essenziale agire… - Adnkronos : 'In vista di un aumento dei contagi in autunno', #Moderna si sta preparando a fornire il vaccino booster aggiornato… - GiovaQuez : Renzi: 'La sanità sarà uno dei temi centrali anche nei prossimi mesi, tra liste d'attesa e aumento dello spread ved… - JeanGab63523069 : RT @ElGusty201: 'Ci sarà più grano nel mondo'', i suoi livelli di produzione e di commercio sono in aumento rispetto agli anni scorsi. Ma s… - FerranteViola : RT @ElGusty201: 'Ci sarà più grano nel mondo'', i suoi livelli di produzione e di commercio sono in aumento rispetto agli anni scorsi. Ma s… -