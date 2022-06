Wta 500 Eastbourne 2022, Camila Giorgi vola ai quarti: sconfitta Muguruza in due set (Di mercoledì 22 giugno 2022) Camila Giorgi vince e a tratti convince nel suo match di terzo turno nel Wta 500 di Eastbourne 2022. La tennista di Macerata ha sconfitto con il punteggio di 7-5 6-3 Garbine Muguruza, numero 10 del ranking del mondiale, conquistando così i quarti di finale. Una vittoria in quasi due ore di gioco per Camila, che ora avrà una buona occasione contro la bulgara Tomova. PRIMO SET – Primi games della contesa molto lottati, con la campionessa in carica delle Wta Finals però quasi sempre a dettare il ritmo degli scambi. Camila riesce a recuperare da 0-40 nel suo primo turno di servizio, ma cede il break in quello successivo. Muguruza invece è ingiocabile al servizio sino al 4-3, quando alla prima occasione la tennista azzurra riesce ad ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 giugno 2022)vince e a tratti convince nel suo match di terzo turno nel Wta 500 di. La tennista di Macerata ha sconfitto con il punteggio di 7-5 6-3 Garbine, numero 10 del ranking del mondiale, conquistando così idi finale. Una vittoria in quasi due ore di gioco per, che ora avrà una buona occasione contro la bulgara Tomova. PRIMO SET – Primi games della contesa molto lottati, con la campionessa in carica delle Wta Finals però quasi sempre a dettare il ritmo degli scambi.riesce a recuperare da 0-40 nel suo primo turno di servizio, ma cede il break in quello successivo.invece è ingiocabile al servizio sino al 4-3, quando alla prima occasione la tennista azzurra riesce ad ...

