Treviglio | ragazzina derubata in stazione a marzo | 4 minorenni indagati | due in comunità

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 giugno 2022). La Procura dei minori di Brescia ha indagato quattro giovanissimi, con due misure cautelari, per una serie di reati commessi a Crema etra il febbraio e ilscorso: si tratta di studenti dai 15 ai 17 anni, tre ragazze e un ragazzo, ora accusati di rapina aggravata, lesioni personali, furto aggravato, violenza privata e percosse. Cinque gli episodi contestati, commessi in meno di un mese: quattro in pieno centro a Crema, tra Via Mazzini e Piazza Garibaldi, e un altro allaferroviaria di. Gli agenti del Commissariato di Polizia, ricevute le denunce, hanno subito avviato le indagini: hanno analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza, raccolto testimonianze e mostrato fotografie dei sospettati. Hanno così ricostruito gli spostamenti della banda e ...