Tentano di dare fuoco alle sterpaglie | morti avvolti dalle fiamme

Avvolti dalle fiamme mentre tentano di dare fuoco alle sterpaglie: due morti nel Salento. E' morto nella notte Carlo Sangiorgio, l'80enne di Ugento ricoverato ieri in gravissime condizioni. Mentre ha lottato tra la vita e la morte anche una 62enne di Merine.