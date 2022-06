Rosberg Alonso: l’ex pilota parla di Fernando (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Campione del Mondo di F1 2016 Nico Rosberg ha ammesso tutta la sua ammirazione per il pilota Spagnolo dell’Alpine Fernando Alonso che è sicuramente un grande protagonista del Motorsport. La seconda parte della gara in Canada è stata molto complicata per Alonso, ma durante le qualifiche l’Asturiano al sabato ha mostrato tutto il suo incredibile talento di guida, disputate sotto la pioggia e con la pista bagnata. F1: dietro la rinascita di Hamilton ci sono le mani di Angela Cullen Alonso: un pilota eccellente All’alba dei 41 anni d’età Fernando Alonso è riuscito a stupire tutti in qualifica visto che pur non essendo al volante di una vettura che possa competere a viso aperto per la vittoria, ha sfruttato appieno la sua ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Campione del Mondo di F1 2016 Nicoha ammesso tutta la sua ammirazione per ilSpagnolo dell’Alpineche è sicuramente un grande protagonista del Motorsport. La seconda parte della gara in Canada è stata molto complicata per, ma durante le qualifiche l’Asturiano al sabato ha mostrato tutto il suo incredibile talento di guida, disputate sotto la pioggia e con la pista bagnata. F1: dietro la rinascita di Hamilton ci sono le mani di Angela Cullen: uneccellente All’alba dei 41 anni d’etàè riuscito a stupire tutti in qualifica visto che pur non essendo al volante di una vettura che possa competere a viso aperto per la vittoria, ha sfruttato appieno la sua ...

