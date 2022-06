Ricordate Elena D’Amario ai tempi di Amici? Lo scatto di 12 anni fa mostra il cambiamento

Leggi su sologossip

(Di mercoledì 22 giugno 2022)daè una professionista della scuola di, macom’era quando entrò come allieva?prima ancora di entrare come allieva nella scuola diaveva già debuttato in televisione nel programma Il ballo delle debuttanti; successivamente, un anno dopo entra a far parte del talent show di canale 5, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.