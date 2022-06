Red Bull caos | costretta a sospendere il collaudatore Juri Vips per un commento razzista “Condanniamo abusi di ogni tipo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Ha fatto unnel corso di una trasmissione su Twitch, la nota piattaforma di live streaming. È l’accusa rivolta al pilota estone di Formula 1,, membro della RedJunior Team che, per questo motivo, ha deciso di sospenderlo “con effetto immediato”. La scuderia austriaca, si legge sul profilo ufficiale Twitter, lo ha espulso temporaneamente “da tutti i compiti del team, in attesa di un’indagine completa sull’incidente”. La squadra ha inoltre ricordato che “come organizzazione” condanna “glidi qualsiasi” e ha “una politica di tolleranza zero per il linguaggio o il comportamento“. Il 21enne è undella Rede gareggia anche in Formula 2 con il team HItech ...