(Di mercoledì 22 giugno 2022) la 27enne trentina ha superato ilturno del 25mila dollari serbo aggiungendosi a Linda Salvi che ha ottenuto lo stesso risultato nel "15mila" di Bucarest, in Romania, fra le portacolori scese in campo fin qui nei tornei ITF di questa settimana

La copertina è ilimpatto tra il magazine e il lettore: in questa edizione c'è un bellissimo ... Mauro Silvestri, Rita Martoni, Rossano Renzini, Gian Paolo Stefanelli, Susanna. Hanno ...... basti ricordare che nell'edizione 2019 andò in scena in questo contesto il"derby" Next Gen ... Lisa Piccinetti, Arianna Zucchini, Costanza Traversi, Angelica, Camilla Rosatello, Enola ... Moratelli fa il primo passo a Prokuplje