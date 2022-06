Morata Juve, parola all’intermediario: «Non è ancora finita» (Di mercoledì 22 giugno 2022) Futuro Morata, l’intermediario svela che non è ancora finita con la Juve. Le dichiarazioni sulla situazione dello spagnolo Busiello, intermediario di Alvaro Morata, a CMIT TV ha parlato di un possibile ritorno dello spagnolo alla Juve. FUTURO Morata – «Premetto che io non sono l’agente di Morata, la situazione è esattamente quella che tutti conoscono. In questo momento non c’è accordo fra la Juventus e l’Atletico per il riscatto e di conseguenza allo stato attuale è dei Colchoneros. Se ci sono delle possibilità? E’ un mercato particolare, tutto si può riaprire o chiudere definitivamente nel giro di qualche giorno, comunque parliamo di un giocatore importantissimo che non credo farà fatica a trovare squadra. Possono riaprirsi ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Futuro, l’intermediario svela che non ècon la. Le dichiarazioni sulla situazione dello spagnolo Busiello, intermediario di Alvaro, a CMIT TV ha parlato di un possibile ritorno dello spagnolo alla. FUTURO– «Premetto che io non sono l’agente di, la situazione è esattamente quella che tutti conoscono. In questo momento non c’è accordo fra lantus e l’Atletico per il riscatto e di conseguenza allo stato attuale è dei Colchoneros. Se ci sono delle possibilità? E’ un mercato particolare, tutto si può riaprire o chiudere definitivamente nel giro di qualche giorno, comunque parliamo di un giocatore importantissimo che non credo farà fatica a trovare squadra. Possono riaprirsi ...

