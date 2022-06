Mio padre mi ha abbandonata quando avevo 8 anni. Dovrei cercarlo? (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono figlia di genitori divorziati. Non vedo mio padre da quando ho 8 anni, oggi ne ho esattamente 20 in più. Se n’è andato di casa ha lasciato me e mia madre, almeno questo è quello che mi hanno sempre raccontato. Quest’anno è tornata dal Canada, dove si è trasferita moltissimi anni fa, una mia zia paterna. Ha fatto visita a casa mia, e ho sentito una conversazione tra lei e mia madre dalla quale ho capito che le cose non sono andate esattamente così. Nel senso, lui e mia madre erano in crisi e avevano deciso di lasciarsi, ma la parte materna della mia famiglia avrebbe spinto fortemente perché lui chiudesse del tutto i ponti con noi. Oggi che sono adulta mi chiedo: Dovrei cercarlo? L’assenza di un padre, nella vita di un figlio, è qualcosa che pesa come un macigno che ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 giugno 2022) Sono figlia di genitori divorziati. Non vedo miodaho 8, oggi ne ho esattamente 20 in più. Se n’è andato di casa ha lasciato me e mia madre, almeno questo è quello che mi hanno sempre raccontato. Quest’anno è tornata dal Canada, dove si è trasferita moltissimifa, una mia zia paterna. Ha fatto visita a casa mia, e ho sentito una conversazione tra lei e mia madre dalla quale ho capito che le cose non sono andate esattamente così. Nel senso, lui e mia madre erano in crisi e avevano deciso di lasciarsi, ma la parte materna della mia famiglia avrebbe spinto fortemente perché lui chiudesse del tutto i ponti con noi. Oggi che sono adulta mi chiedo:? L’assenza di un, nella vita di un figlio, è qualcosa che pesa come un macigno che ...

Pubblicità

meb : Mio padre è stato di nuovo assolto. Finisce definitivamente la vicenda #BancaEtruria. Qui spiego perché stamattina… - meb : #BancaEtruria, caso chiuso. Ho pianto per mio padre innocente. Nessun grillino mi ha mai chiesto scusa per il massa… - marcones87 : @BiancaBerry88 Diciamo che il ricordo della mia maturità non fu dei migliori…era morto mio padre da poco… però mi r… - IvanSessa : @fabrizietto67 ……Che Al Mercato Mio Padre Comprò’.! ???? - laetitia_it : @Kagakazov @steffisa00 @DeodatoRibeira @dottorbarbieri @LengoCotto Qualcosa però non torna Io ho fatto un tampax pr… -