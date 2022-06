Maturità al via con lo scritto di italiano: tra le tracce Verga, razzismo, pandemia (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo due anni di assenza causa emergenza Covid, torna oggi la prova scritta che tradizionalmente apre l'esame di Maturità. In aula, senza mascherina come deciso in extremis dal governo, ci saranno ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Dopo due anni di assenza causa emergenza Covid, torna oggi la prova scritta che tradizionalmente apre l'esame di. In aula, senza mascherina come deciso in extremis dal governo, ci saranno ...

Pubblicità

rtl1025 : ??? Oggi è la #notteprimadegliesami, domani al via gli esami di #maturità La vostra notte prima degli esami? ???? - Adnkronos : Maturità, si parte oggi con italiano: dalle 8.30 la prima prova dell’Esame di Stato. #maturita2022 - borghi_claudio : Raramente cancello tweet ma questa volta devo. Il mio amore per la montagna mi ha fatto prendere un abbaglio, ho in… - infoitinterno : Maturità al via: a Trieste tornano sui banchi 1.463 studenti. Tra le tracce del tema di italiano Pascoli, Verga, Se… - SpalCool : RT @illeggibile: Temi di maturità: - discriminazioni degli ebrei via Segre - crisi climatica e necessità di sovrastato mondiale - pandemia… -