M5s dimezzato: in Parlamento e nei bilanci. Ecco il vero danno per Conte (Di mercoledì 22 giugno 2022) Rispetto al 2018, i grillini di Camera e Senato oggi sono la metà. Meno centralità politica, non sono più prima forza dell'emiciclo, ma anche milioni di rimborsi e finanziamenti andati in fumo tra una scissione e l'altra

