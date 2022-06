LIVE Sonego-De Minaur 3-2, ATP Eastbourne 2022 in DIRETTA: nessun break sinora (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 3-2 SI PORTA IN VANTAGGIO Sonego 40-30 40-15 40-0 30-0 15-0 2-2 DE Minaur PORTA A CASA IL GAME A ZERO 40-0 30-0 15-0 2-1 Sonego MANTIENE IL SERVIZIO 40-30 30-30 30-15 30-0 15-0 1-1 DE Minaur SI PORTA SULL’1-1 40-30 30-30 15-30 15-15 0-15 15-0 1-0 PRIMO GAME PER L’AZZURRO 40-0 Ancora a segno Sonego 30-0 15-0 Ottimo inizio per Sonego SI COMINCIA! 12.04 Iniziato il riscaldamento, sale l’attesa per il match. 12.01 Gli atleti fanno il loro ingresso in campo. 11.58 Sonego e De Minaur apriranno il programma della giornata al Campo 2. 11.55 Turno più agevole invece per Alex De Minaur, testa di serie numero 6 in questo torneo: 6-3, 6-3 contro il cileno Cristian Garin. 11.52 Come detto, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 SI PORTA IN VANTAGGIO40-30 40-15 40-0 30-0 15-0 2-2 DEPORTA A CASA IL GAME A ZERO 40-0 30-0 15-0 2-1MANTIENE IL SERVIZIO 40-30 30-30 30-15 30-0 15-0 1-1 DESI PORTA SULL’1-1 40-30 30-30 15-30 15-15 0-15 15-0 1-0 PRIMO GAME PER L’AZZURRO 40-0 Ancora a segno30-0 15-0 Ottimo inizio perSI COMINCIA! 12.04 Iniziato il riscaldamento, sale l’attesa per il match. 12.01 Gli atleti fanno il loro ingresso in campo. 11.58e Deapriranno il programma della giornata al Campo 2. 11.55 Turno più agevole invece per Alex De, testa di serie numero 6 in questo torneo: 6-3, 6-3 contro il cileno Cristian Garin. 11.52 Come detto, ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Sonego-De Minaur, ATP Eastbourne 2022 in DIRETTA: banco di prova importante verso Wimbledon - livetennisit : ATP 250 Eastbourne e Maiorca: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Jannik Sinner e Lorenzo Sone… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Eastbourne Passano il turno Camila #Giorgi, che pur senza brillare piega la canadese #Marino 7-5,… - infoitsport : LIVE - Sonego-Duckworth, primo turno Atp Eastbourne 2022: RISULTATO in DIRETTA - livetennisit : ATP 500 Halle e Queen’s: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Berrettini e Sonego (LIVE) -