LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: si comincia con il preliminare del libero a squadre (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.53 Dopo il bronzo conquistato ieri nella gara tecnica, le italiane Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli e Francesca Zunino (quest’ultima sostituirà Marta Murru) proveranno a ripetersi anche nel libero. 09.50 Si comincerà alle ore 10:00 con il preliminare del libero a squadre. 09.45 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della sesta giornata dei Mondiali di Nuoto artistico! Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della sesta giornata dei Mondiali di Nuoto artistico ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09.53 Dopo il bronzo conquistato ieri nella gara tecnica, le italiane Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli e Francesca Zunino (quest’ultima sostituirà Marta Murru) proveranno a ripetersi anche nel. 09.50 Si comincerà alle ore 10:00 con ildel. 09.45 Buongiorno a tutti e benvenuti allascritta della sesta giornata deidi! Buongiorno a tutti e benvenuti allascritta della sesta giornata deidi...

Pubblicità

sportface2016 : #Nuoto, inizia una nuova giornata di gare ai Mondiali di #Budapest2022: segui con noi il LIVE - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Miressi pr… - infoitsport : LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Martinenghi, argento con rammarico. Paltrinieri quarto, Miressi in finale nei… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2022 in DIRETTA: Martinenghi d’argento nei 50 rana! Paltrinieri quarto. Miressi in finale nei 1… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2022 in DIRETTA: Martinenghi argento con rammarico. Paltrinieri quarto Miressi in finale nei 10… -