LALAZIOMIA : Lazio, il Maiorca non si arrende per Muriqi. L'ad degli spagnoli: 'Ci stiamo lavorando, ma...' - aangariswant : RT @LazioNews_24: #Calciomercato, la situazione tra #Muriqi e il #Maiorca - LazioNews_24 : #Calciomercato, la situazione tra #Muriqi e il #Maiorca - Noibiancocelest : CALCIOMERCATO LAZIO – Muriqi conteso da Maiorca e Galatasaray - Solo_La_Lazio : ???? E il #Galatasaray aspetta sempre in finestra #Muriqi... -

Commenta per primo Muriqi verso il ritorno in Turchia . Con ilche sta tirando troppo la corda, nella trattativa per il centravanti può ora concretamente inserirsi il Galatasaray . Lanon ha intenzione di svendere il cartellino dell'attaccante. Il ......alpassando dall'esame fallito per non far rimpiangere Caicedo da vice Immobile. L'assalto all'attaccante pugliese a gennaio non si è potuto concretizzare tra le varie difficoltà della. ...Alfonso Diaz, CEO del Maiorca, è intervenuto sulla volontà del club iberico di riscattare Muriqi dalla Lazio: l'unico dubbio riguarda le cifre dell'affare ...Il possibile futuro di Vedat Muriqi al Maiorca è ancora in una fase di stallo. Il club lo vorrebbe ma il fattore economico incide notevolmente sulle possibilità di poterlo trattenere. La cifra del ...