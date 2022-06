Pubblicità

Diogene55 : Ho il brutto presentimento che queste continue dichiarazioni e azioni bellicose ci porteranno alla guerra totale...… -

Globalist.it

PADOVA -incidente in bicicletta per il triatleta olimpionico Alessandro Fabian. In sella alla suo ... il 9 - 10 luglio al Lago di Brasimone sull'Appennino bolognese, poi a fine mese laE adesso Helsinki replica amuso: laè "pronta a combattere la Russia se attaccata". Il capo delle forze armate finlandesi, il generale Timo Kivinen , ha affermato che il suo paese ... La Finlandia a brutto muso dopo le minacce di Putin: “Pronti a combattere se la Russia attacca” PADOVA - Brutto incidente in bicicletta per il triatleta olimpionico Alessandro Fabian. In sella alla suo bici da crono si stava allenando quando ha impattato frontalmente contro un'automobile ...Il capo delle forze armate finlandesi, il generale Timo Kivinen, ha affermato che il suo paese è preparato per un attacco russo e che avrebbe opposto una dura resistenza nel caso in cui si verificasse ...