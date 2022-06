Gnonto affronta la prima prova della maturità Scherza | “Temo matematica | per una partita sono più calmo”

(Di mercoledì 22 giugno 2022) Hato lascritta dell’esame diWilly, il 18enne attaccantenazionale italiana di calcio. Pronto e concentrato come quando calcia il pallone, è arrivato in mattinata a Busto Arsizio (Varese) per sostenere il tema al liceo scientifico sportivo Marco Pantani. È la stessa scuola in cui, nel 2018, sostennero l’esame di Stato anche Nicolò Martinenghi, il nuotatore che è stato campione del mondo a Budapest nei 100 rana e il difensore del Milan, Matteo Gabbia. Non manca un po’ di tensione, forse la sensazione che si ricorda maggiormente in futuro riguardo all’esame. Il calciatore hato: “Per una unaforsepiù, perché é ciò che mi piace di più e mi riesce ...

E' l'ultimo appuntamento della stagione, Mancini locol tridente offensivo Politano - Raspadori -, ma la "leggerezza" dell'attacco unita alle fatiche della linea di centrocampo del 4 -...Dove vedere in tv Germania - Italia Moenchengladbach, 14 giugno 2022 - L' Italiala Germania al Borussia Park di Moenchengladbach , per la quarta giornata del Gruppo 3 ... Sorpresa... Gnonto affronta la prima prova della maturità. Scherza: “Temo matematica, per una partita sono più… I protagonisti in azzurro e i calciatori del futuro alla prova decisiva per la crescita e la formazione culturale. Esame di maturità anche per l'ex di Dusan Vlahovic, Mariasole Pollio ...Primo giorno per 500mila studenti italiani, 64.379 lombardi. Tra loro maturandi famosi come l'azzurro Wilfred Gnonto impegnato a Busto Arsizio ...