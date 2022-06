Digithon 2022: annunciate 100 finaliste, sfida a Bisceglie da 7 a 10 luglio (Di mercoledì 22 giugno 2022) Bisceglie, 22 giu. (Labitalia) - È partito il conto alla rovescia per l'inizio della nuova edizione di Digithon, in programma dal 7 al 10 luglio alle Vecchie Segherie di Bisceglie (Bat). La call 2022 si è conclusa con un record di domande di partecipazione: a sette anni dal debutto della manifestazione, la rete di startup che gravitano intorno a Digithon è sempre più fitta e, con le candidature di quest'anno, ha superato quota 1600. Tra i progetti pervenuti da tutta Italia, sono 100 quelli selezionati dal comitato scientifico per la finale, annunciati oggi al termine del Digithon Training Day, il workshop gratuito organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center. Come sempre gli inventors avranno a disposizione 5 minuti per presentare il loro pitch ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022), 22 giu. (Labitalia) - È partito il conto alla rovescia per l'inizio della nuova edizione di, in programma dal 7 al 10alle Vecchie Segherie di(Bat). La callsi è conclusa con un record di domande di partecipazione: a sette anni dal debutto della manifestazione, la rete di startup che gravitano intorno aè sempre più fitta e, con le candidature di quest'anno, ha superato quota 1600. Tra i progetti pervenuti da tutta Italia, sono 100 quelli selezionati dal comitato scientifico per la finale, annunciati oggi al termine delTraining Day, il workshop gratuito organizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center. Come sempre gli inventors avranno a disposizione 5 minuti per presentare il loro pitch ...

