(Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu – La gara a chi è più, per un pugno di posti al sole. neppure con lo strappo di Luigi Di Maio i Cinque Stelle (o ciò che ne resta) rompono con il governo guidato da. Se qualcuno si aspettava una mossa in direzione contraria, può subito ricredersi, perché pur di arrivare sani e salvi alle elezioni politiche del 2023 nessuno farà vacillare questa maggioranza. “Ilnon è in“, ha dichiarato Giuseppeai cronisti fuori dalla sede del movimento. Per poi sparacchiare qualche banalità utile solo a darsi un senso, anche quando il senso non c’è: “Il Movimento rimarrà la prima forza politica ad occuparsi di tutti quei temi, dalla giustizia sociale alla transizione ecologica, che fanno parte dell’ossatura del Movimento 5 ...

Destinati a sprofondare. Il Conte lealista: "Sostegno a Draghi mai in discussione" "Se, come dice Giorgia Meloni, "il declino non è un destino", non possiamo rassegnarci all'astensionismo, alla scarsa partecipazione, alla mancanza di fiducia. E, soprattutto, a vedere una città prezi ...