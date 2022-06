Covid, Bassetti: "Omicron 5? Tanti contagi ma sintomi lievi. Forse in autunno sarà diverso" (Di mercoledì 22 giugno 2022) Con questo virus «ci dobbiamo convivere, ma lo sappiamo da tempo. Io speravo di trovare maggiore maturità dalla politica e dai miei colleghi. Altri Paesi hanno vissuto questa ipercircolazione di Omicron... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 giugno 2022) Con questo virus «ci dobbiamo convivere, ma lo sappiamo da tempo. Io speravo di trovare maggiore maturità dalla politica e dai miei colleghi. Altri Paesi hanno vissuto questa ipercircolazione di...

Pubblicità

Mauro242537875 : RT @gallina_di: ????Covid, Bassetti: 'Colleghi virologi, basta. E' un’influenza'?????? La replica a Lopalco e Galli: altro che picco a luglio, g… - italiaserait : Covid, Bassetti: “60mila contagi al giorno non vuol dire nulla” - SamBresciano : RT @gallina_di: ????Covid, Bassetti: 'Colleghi virologi, basta. E' un’influenza'?????? La replica a Lopalco e Galli: altro che picco a luglio, g… - fisco24_info : Covid, Bassetti: '60mila contagi al giorno non vuol dire nulla': (Adnkronos) - L'infettivologo: 'Dobbiamo cambiare… - ledicoladelsud : Covid, Bassetti: “60mila contagi al giorno non vuol dire nulla” -