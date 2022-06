Conte: “M5s nel governo? Restiamo finché possiamo tutelare i cittadini”. E a Di Maio: “Non si permetta di minare il nostro onore, gli ricordo i gilet gialli” (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Lascerei che Di Maio si interroghi con la propria coscienza e decida, io non chiederò le sue dimissioni”. Giuseppe Conte, 24 ore dopo la conferenza stampa in cui Luigi Di Maio ha rinnegato se stesso e il Movimento 5 stelle, si è presentato a “Otto e mezzo” su La7. E intervistato da Lilli Gruber ha analizzato gli ultimi giorni di tensioni, ma soprattutto ha parlato di cosa cambierà d’ora in poi. Fuori e dentro il governo. Innanzitutto il presidente 5 stelle ha assicurato che non sarà lui a spingere perché il titolare della Farnesina, che fino a ieri era stato scelto in quota M5s, lasci la poltrona. Ma si rimette al senso di responsabilità dell’ex collega. E quanto al sostegno del governo Draghi, Conte ha lasciato intendere che non sarà a qualsiasi condizione: “Noi nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) “Lascerei che Disi interroghi con la propria coscienza e decida, io non chiederò le sue dimissioni”. Giuseppe, 24 ore dopo la conferenza stampa in cui Luigi Diha rinnegato se stesso e il Movimento 5 stelle, si è presentato a “Otto e mezzo” su La7. E intervistato da Lilli Gruber ha analizzato gli ultimi giorni di tensioni, ma soprattutto ha parlato di cosa cambierà d’ora in poi. Fuori e dentro il. Innanzitutto il presidente 5 stelle ha assicurato che non sarà lui a spingere perché il titolare della Farnesina, che fino a ieri era stato scelto in quota M5s, lasci la poltrona. Ma si rimette al senso di responsabilità dell’ex collega. E quanto al sostegno delDraghi,ha lasciato intendere che non sarà a qualsiasi condizione: “Noi nel ...

