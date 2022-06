Cerri: "Per l'Ordine degli ingegneri di Roma votare lista IDeA, punto di riferimento per le istituzioni" (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos/Labitalia) - "L'obiettivo principale della nostra squadra è quella di dare continuità al lavoro svolto in questi anni che ha permesso di ridurre l'incidenza della quota annuale, di ampliare l'offerta formativa, creare un punto di riferimento per le istituzioni, per le associazioni dei settori tecnici, per tutti i professionisti e per il mondo della ricerca". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia l'ingegnere Massimo Cerri, candidato alla presidenza dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Roma con la lista IDeA ( www.IDeA.Roma.it ). "Le elezioni - sottolinea - sono in corso, si voterà fino a sabato 25 giugno, tutti i giorni dalle 9 alle 20. E' importante dare sostegno a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 giugno 2022) (Adnkronos/Labitalia) - "L'obiettivo principale della nostra squadra è quella di dare continuità al lavoro svolto in questi anni che ha permesso di ridurre l'incidenza della quota annuale, di ampliare l'offerta formativa, creare undiper le, per le associazioni dei settori tecnici, per tutti i professionisti e per il mondo della ricerca". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia l'ingegnere Massimo, candidato alla presidenza dell'della provincia dicon la( www..it ). "Le elezioni - sottolinea - sono in corso, si voterà fino a sabato 25 giugno, tutti i giorni dalle 9 alle 20. E' importante dare sostegno a ...

