Botman Milan, i rossoneri mollano il difensore: i motivi (Di mercoledì 22 giugno 2022) Il Milan in accordo tra Maldini e Pioli avrebbe deciso di mollare il difensore Botman: il motivo i costi elevati Secondo Tuttosport il Milan avrebbe mollato definitivamente il difensore Botman. Una scelta difficile ma condivisa da Maldini e Pioli. I motivi? Non l’inserimento del Psg e il Newcastle, ma i costi elevati che non permettono ai rossoneri un’operazione vantaggiosa in questo momento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) Ilin accordo tra Maldini e Pioli avrebbe deciso di mollare il: il motivo i costi elevati Secondo Tuttosport ilavrebbe mollato definitivamente il. Una scelta difficile ma condivisa da Maldini e Pioli. I? Non l’inserimento del Psg e il Newcastle, ma i costi elevati che non permettono aiun’operazione vantaggiosa in questo momento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

