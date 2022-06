(Di mercoledì 22 giugno 2022) Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, del ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco e del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire ladelleche effettuanodi gas naturale. Lo si legge nelladiramata al termine del Cdm.

Pubblicità

TV7Benevento : Bollette: nota Cdm, ok a dl contro rincari, liquidità a imprese stoccaggio gas - -

Il Tempo

...ha già stanziato più di 30 miliardi di euro per arginare l'impatto dell'impennata delle... ha spiegato il ministro dell'Economia ecologica Robert Habeck, in unaprecisando che il governo ...Ancora, con la sensibilità, idem bocciano gli sconti elettricità per i milanesi Non ci saranno aiuti comunali contro il ... senza preavviso, hanno ricevutocaratterizzate dalle ... Bollette: nota Cdm, ok a dl contro rincari, liquidità a imprese stoccaggio gas Roma, 22 giu. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, del ministro dell'economia e delle finanze Daniele ...Il titolare del Mise, il leghista Giancarlo Giorgetti, ha espresso soddisfazione non solo per il rinnovo dello sconto in bolletta, ma anche perché il ... attenzione di tutto l'esecutivo", recita una ...