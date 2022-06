Attacco hacker all’Ospedale Macedonio Melloni di Milano, pubblicati anche dati di minori (Di mercoledì 22 giugno 2022) Vice Society, with Love! (di nuovo). La nuova vittima di Vice Society – e di quella schermata violetta che abbiamo già imparato a conoscere in seguito alla pubblicazione dei dati dell’Attacco hacker al comune di Palermo – è l’ospedale Macedonio Melloni di Milano. Ancora una volta a peccare in ambito cyber security – mettendo in evidenza, ancora una volta, i limiti delle strutture più sensibili del nostro paese – è un nosocomio. Sul DLS (Data Leak Site) sono dunque comparsi una discreta quantità di dati dell’ospedale milanese composto da quattro unità ospedaliere, come spiega Vice Society stessa, ovvero Vitture Buzzi Children’s Hospital, Fatebenefratelli e Ophtalmic Hospital, Luigi Sacco Hospital – University Center, Macedonio Melloni ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 22 giugno 2022) Vice Society, with Love! (di nuovo). La nuova vittima di Vice Society – e di quella schermata violetta che abbiamo già imparato a conoscere in seguito alla pubblicazione deidell’al comune di Palermo – è l’ospedaledi. Ancora una volta a peccare in ambito cyber security – mettendo in evidenza, ancora una volta, i limiti delle strutture più sensibili del nostro paese – è un nosocomio. Sul DLS (Data Leak Site) sono dunque comparsi una discreta quantità didell’ospedale milanese composto da quattro unità ospedaliere, come spiega Vice Society stessa, ovvero Vitture Buzzi Children’s Hospital, Fatebenefratelli e Ophtalmic Hospital, Luigi Sacco Hospital – University Center,...

